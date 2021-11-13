بدأت ممارسة رياضة الجري في عمر الـ101.. مُسنّة سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا

2021/11/13 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جولي هوكينز الملقبة بـ"إعصار"، الركض بعمر 101 عام.الآن باتت هذه المعلمة المتقاعدة تحطم الأرقام القياسية في ألعاب لويزيانا لكبار السن.

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