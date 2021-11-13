العراق يسير رحلة للعالقين على الحدود بين بيلاورسيا وبولندا خلال 48 ساعة

2021/11/13 | 23:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت وزارة الهجرة العراقية، اليوم السبت، طبيعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمتابعة الأزمة الانسانية التي يعانيها عراقيون عالقون على الحدود بين بيلاورسيا وبولندا.وأكدت الوزارة العراقية، اليوم السبت، أنها وفرت أوراقاً رسمياً للراغبين …

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