رباعيات إدراك - عباس علي العلي

2021/11/13 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الحسناء التي عشقتهالم تعد حسناء كما كانتهي الآن مجرد سيدة جميلة تملك نصف رجلونصف قلب.***كما توقعتجاء المساء محملا بالحنين إليككأنه بابا نؤئيل بلا ثياب ملونة متعب من رحلة الطريق.***دخان سجائرها له لغة فريدةيرسم في الهواء كلماته ويرحل سريعايا لها من فصاحة مدهشة.***قال لي أريد أن أكون شاعرفقلت فعل وفاعل ومفعول به تعدى للمشاعر.......



كقول ......





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