2021/11/13 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير 9 أوكار للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن انطلقت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، عملية أمنية مشتركة واسعة، صباح اليوم، في قاطع عمليات ديالى، اشتركت فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية، في سلسلة جبال حمرين ومناطق العبارة والقرى المجاورة كانت النتائج الاتي ( تنفيذ ٨ ضربات جوية وتدمير ٩ أوكار للإرهابيين والعثور على ٣ عبوات ناسفة و١٥ رمانة يدوية و٣ قاذفة RBG7".

وأضافت "كما تم العثور على ١٠ صوايخ spg9 وهاون ٦٠ ملم و٥ قنابر هاون ٦٠ ملم و٤ حاويات عتاد و ٤ اشرطة ففتي كال و٢٥ مقذوفة عتاد عيار ٥٧ ملم)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن تدمير 9 أوكار للإرهابيين في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن تدمير 9 أوكار للإرهابيين في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).