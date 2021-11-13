مقتل 13 مقاتلاً موالياً لدمشق في “كمين” لتنظيم داعش في شرق سوريا 

2021/11/13 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قتل 13 مقاتلاً موالياً لقوات النظام السبت في “كمين” نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مبدياً تخوّفه من تزايد نشاطات التنظيم في الآونة الأخيرة.ومنذ إعلان القضاء على خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم الى البادية السورية الممتدة […]

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