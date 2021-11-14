التوصل إلى اتفاق للمناخ في قمة COP26 وسط خلافات بين الدول الغنية والنامية

2021/11/13 | 23:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26 - كوب 26) المنعقدة في غلاسكو باسكتلندا، السبت، بعد محادثات مطولة تميزت بخلافات حادة بين الدول الغنية والنامية.

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