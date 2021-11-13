2021/11/13 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضا، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت.. عفو وتخفيف أحكام على معارضين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت.. عفو وتخفيف أحكام على معارضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).