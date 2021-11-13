2021/11/13 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج العملية الأمنية المشتركة في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد أن انطلقت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، عملية أمنية مشتركة واسعة، صباح اليوم، في قاطع عمليات ديالى، اشتركت فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية ، في سلسلة جبال حمرين ومناطق العبارة والقرى المجاورة ".وأضافت، ان "نتائج العملية كانت الاتي: تنفيذ 8 ضربات جوية وتدمير 9 أوكار للإرهابيين والعثور على 3 عبوات ناسفة و15 رمانة يدوية و3 قاذفة RBG7 و10 صوايخ spg9 وهاون 60 ملم و5 قنابر هاون 60 ملم و4 حاويات عتاد و 4 اشرطة ففتي كال و٢٥ مقذوفة عتاد عيار ٥٧ ملم"، مبينة ان "القوات الأمنية بمختلف صنوفها سيكون لها عمليات جديدة في مختلف قواطع المسؤولية لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية أينما كانوا."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج العملية الأمنية المشتركة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج العملية الأمنية المشتركة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).