اجتماع لهيئة الرأي في تيار الحكمة: دعوة للحوار والتهدئة

2021/11/13 | 23:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد تيار الحكمة الوطني، السبت، ضرورة الحوار والتهدئة، للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

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وذكر بيان صدر عن التيار تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2021)، إنه "خلال اجتماع هيأة الرأي لتيار الحكمة الوطني تداولنا في الشأن السياسي، ونتائج الإنتخابات الأخيرة، فضلا عن بحث سيناريوهات المرحلة القادمة ودور تيار الحكمة فيها".

وأضاف، "أكدنا على ضرورة التهدئة والحوار للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وبيّنا أن دور تيار الحكمة هو تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وإستثمار كل الإمكانات المتاحة لاسيما علاقاته الطيبة والواسعة مع الجميع".

وتابع، "دعونا إلى النزول الميداني وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا والتواصل معهم والتأكيد على البناء الداخلي والإستعداد للمنازلات القادمة".

وأشار إلى أنه "جددنا موقفنا الداعي إلى النظر بجدية بالطعون والشكاوى دعما لشفافية العملية الإنتخابية وإسترجاع الثقة بالنظام الديمقراطي".

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