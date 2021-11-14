الحشد الشعبي يعلن صد 'تعرض داعشي' جنوب الموصل

2021/11/14 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد "تعرض داعشي" جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 25 بالحشد الشعبي تمكنت، السبت، من إحباط تعرض لفلول داعش الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

وأضاف أن "عناصر من فلول "داعش" الارهابي حاولوا التعرض على قطعات اللواء 25 بالحشد الشعبي جنوب غرب الحضر، قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة واجبرتهم على الفرار".

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