2021/11/14 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cs2bRpxTZek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المراجعة مع سعدون ضمد | ضيف الحلقة المطران د.يوسف توما مرقس الدومنيكي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المراجعة مع سعدون ضمد | ضيف الحلقة المطران د.يوسف توما مرقس الدومنيكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).