أزمة فواتير تجبر طالبان على اللجوء إلى كهرباء إيران

2021/11/14 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع تراكم الفواتر غير المدفوعة ودخول البلاد في أزمة جراء ذلك حركة طالبان إلى اللجوء إلى طهران لاستيراد الكهرباء.

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