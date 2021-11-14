غوتيريش: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

2021/11/14 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة، رغم التوصل إلى اتفاق السبت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في مدينة غلاسكو.واعتبر غوتيريش في بيان، أن المؤتمر انتهى بـ"خطوات إلى الأمام مرحب بها، لكن ذلك ليس كافيا".وكان الأمين العام للأمم المتحدة غادر غلاسكو متوجها إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

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