الإطار التنسيقي ينفي انسحاب تيار الحكمة الوطني من صفوفه

2021/11/14 | 00:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق الأمين العام للإطار التنسيقي، عباس العامري، السبت، بشأن الأنباء التي تحدثت عن انسحاب تيار الحكمة من الاطار.

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وقال عباس العامري في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2021)، إنه "لا صحة للانباء المتداولة عن انسحاب تيار الحكمة عن الاطار التنسيقي، وكل ما ينشر ويشاع عن هذا الامر عار من الصحة".

وكانت مواقع تواصل اجتماعي قد تداولت أنباء حول انسحاب تيار الحكمة عن الاطار التنسيقي، قبل ان يفند ذلك الأمين العام للاطار.

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