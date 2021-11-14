2021/11/14 | 00:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت مفوضية الانتخابات، طبيعة مهامها بعد إرسال جميع الطعون الانتخابية وملاحقها إلى الهيئة القضائية، فيما حددت مهمة الهيئة الأساسية وصلاحياتها.

وقالت نبراس أبو سودة، مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تم إرسال جميع الطعون وملاحقها للهيئة القضائية، وبعد ذلك ستنتظر المفوضية قرارات الهيئة بشأنها لتكون محل التنفيذ فيما لو طلبت الهيئة تنفيذ أي قرار جديد".

وأضافت: "بعد انتهاء العشرة أيام أمام الهيئة للنظر بالطعون وملاحقها، وفيما لو احتاجت لفترة إضافية، فنعتقد أن الموضوع منظم بقانون للتعامل مع هذا الأمر، من صلاحية المفوضية رفع التوصيات ونتائج الطعون للهيئة وهي من تحسم الموقف".

وتابعت أن "مجموع الطعون المرفوعة 1436، أضيف إليها 87 ملحق طعن وجميعها رفعت للهيئة القضائية، وتوصيات مجلس المفوضين غير ملزمة للهيئة، والأخيرة هي صاحب القرار".

وتابعت أن "المفوضية ستنتظر ما ستقرره الهيئة القضائية، في حال طلبت تطبيق قرار جديد، فالمفوضية ستطبقه"، مشيرة إلى أن "الهيئة لم تتقدم باعتراض حتى الآن على إجراءات وعمل مجلس المفوضين".

اقرأ/ي أيضًا:

الأغلبية الوطنية والأغلبية التوافقية

نظرة على المتغيّرات الانتخابية..



وماذا بعد؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من المفوضية بشأن صلاحيات الهيئة القضائية في ملف الطعون) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من المفوضية بشأن صلاحيات الهيئة القضائية في ملف الطعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).