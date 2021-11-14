"البيئة" المصرية: 80 مليار دولار من الدول المتقدمة لمكافحة التغير المناخي

2021/11/14 | 00:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قالت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، إننا وصلنا إلى 80 مليار دولار كقيمة تمويل الدول المتقدمة للدول النامية من أجل التكيف المناخي، مشيرة إلى أن تلك الدول سوف تفي بتعهداتها خلال عامين من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار.وأضافت …

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