وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا

2021/11/14 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن

فرحان أن المحادثات السعودية الإيرانية

التي انطلقت في العراق بالأشهر الأخيرة

سعيا لتطبيع العلاقات المقطوعة بين

البلدين منذ 6 سنوات ستسمر.

وفي حديث لقناة "فرانس 24"،

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