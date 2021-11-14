2021/11/14 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 16 نائبا بريطانيا حكومة بلادهم

بمنع السعودية من تنفيذ حكم الإعدام على

الأكاديمي السعودي حسن المالكي، وفق ما

نقلته صحيفة "الإندبندنت".

وحث النواب وزيرة الخارجية البريطانية،

ليز تراس، على تقديم "ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرعون بريطانيون يطالبون بمنع السعودية من إعدام أكاديمي مسجون) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشرعون بريطانيون يطالبون بمنع السعودية من إعدام أكاديمي مسجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).