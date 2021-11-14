2021/11/14 | 01:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، السبت، إنه بصدد مراجعة "الظواهر القبيحة" التي تحدث في الملاهي الليلية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأضاف خوشناو في حديث متلفز تابعه "ناس" (13 تشرين الثاني 2021)، أنه "وجه بتشكيل لجنة من أجل متابعة الملاهي الليلية وما يحدث داخلها من ظواهر قبيحة".

وأكد أن "اللجنة المعنية ستقوم باستجواب المسؤولين عن تلك الحالات غير المرغوب بها والتي تحصل داخل الملاهي الليلية على الفور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تستعد لاتخاذ اجراء بشأن ’المظاهر القبيحة’ في النوادي الليلية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تستعد لاتخاذ اجراء بشأن ’المظاهر القبيحة’ في النوادي الليلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).