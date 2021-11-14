"الشياطين الحمر" وأبطال العالم يحجزان بطاقة المونديال

2021/11/14 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت كل من فرنسا وبلجيكا، السبت، بطاقتهما في كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزهما في المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المباشرة.

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