فرنسا تكتسح كازخستان بثمانية أهداف نظيفة وتتأهل لمونديال قطر 2022

2021/11/14 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكتسح منتخب فرنسا ضيفه كازاخستان، وهزمه بثمانية أهداف دون رد، مساء السبت، في الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. تناوب على الطوفان الفرنسي كل من كيليان مبابي "سوبر هاتريك" وكريم بنزيما "ثنائية"، وأدريان رابيو وأنطوان جريزمان في الدقائق (6 و12 و32 و55 و59 و75 و84 و87). ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 15 نقطة ليتربع على الصدارة، ويؤكد تأهله لمونديال قطر، بينما أنهى منتخب كازاخستان مشواره بالتصفيات الحالية محتلا المركز الخامس "الأخير" برصيد 3 نقاط.

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