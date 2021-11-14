تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لهجوم إلكتروني

2021/11/14 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت وسائل إعلام أمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تعرض لهجوم إلكتروني، سربت على أثره آلاف رسائل البريد الإلكتروني.ونقلت وكالة وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن، "هذه المشكلة لم تنته بعد، ولا يمكننا في الوقت الحالي تقديم أي معلومات إضافية".

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