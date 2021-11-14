في الذكرى 47 لاغتيال الشهيد القائد الماركسي اللينيني المغربي عبد اللطيف زروال - الأماميون الثوريون

2021/11/14 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الأماميون_الثوريون مهما كتبنا عن الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية خاصة منظمة إلى الأمام لن نستوفي في حقها قدر ما تستحق، ومهما تحدتنا عنها لا يمكن أن نستوفي قدر ما يستحق الشهيد عبد اللطيف زروال، باعتباره أحد القادة الماركسيين اللينينيين البارزين إن لم نقل أبرزهم قوة في النظرية، التنظيم والنضال، لم يقدم النظام الملكي الدموي على اغتياله تحت آلة التعذيب البوليسية في 14 نونبر 1974، إلا عندما تأكد من خطورة وجوده على ......





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