الآنوناكي و النبأ العظيم في القرآن - وليد مهدي

2021/11/14 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وليد_مهدي اذا قمنا بدمج اطارين متضادين من المعارف ، بما فيهما من مفهومات ، سنحصل على إطار معرفي ثالث هجين قد يعطي شرعية عقلانية واخلاقية للاطارين الابويين ، لكنه ، ينزع عنهما أي موثوقية لتصور مستقبل ومصير الجنس البشري.



ليكون هو ، أي الاطار الثالث ، الهوية الشرعية الاخلاقية و المعرفية .



قد يتحول إلى الاطار الاسمى في التاريخ .العملية تحاكي ما يفعله مصادم الهيدرونات الكبير ، عندما يجعل متضادات لا تجتمع ف ......





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