السعودية.. فيديو لـ

2021/11/14 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت سلطات الأمن السعودية مواطنا من مشاهير "سناب شات" بعد نشره مقطع فيديو زائفا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لحسابه، حسب مصادر رسمية.

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