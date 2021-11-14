2021/11/14 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عادل_زكى مازال الفهم الأحادي للأمور مسيطرا على أذهان النخب، حيث دائما ما تتحول المشكلات لمسطحات تسطيع أن تنزلق من فوقها المصالح الخاصة والإيديولوجيا مع تبرير جيد أمام العامة لحالة السقوط والتدهور المستمر.



وقد وجدنا تلك الحالة من التسطيح المستمر تصل إلى حد إعادة تعريف العلوم، حتى تلك التي أستقرت ذهنيا في الوعي بشكل أحادي ساذج وقريب من العلوم الوصفيه.لأسف قد كان ضحايا لتلك الأفهام القاصرة على المظاهر أو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقين إلى روما...النهاية الواحدة دائمًا، بقلم لوجينا صادق - محمد عادل زكى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقين إلى روما...النهاية الواحدة دائمًا، بقلم لوجينا صادق - محمد عادل زكى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).