الإيغور والصين.. اضطهاد لم ينته (ج2)

2021/11/14 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا التقرير شهادات حصرية لنشطاء من الإيغور، انتقدوا نظام بكين في الخارج فدفعت عائلاتهم في الصين الثمن غالياً

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