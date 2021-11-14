مقتل عشرات المتمردين الحوثيين بمعارك وغارات للتحالف

2021/11/14 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 32 متمردا وتسعة من قوات الحكومة في معارك اندلعت السبت جنوب مدينة الحديدة في غرب اليمن، بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية عن غارات جديدة في مناطق أخرى أوقعت 186 قتيلا في صفوف المتمردين.

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