حكومة أغلبية أم توافقية: لِمَن ستكون الغَلَبة

2021/11/14 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كم هو بسيطٌ وهَيّنٌ تبديل المواقف عند زعماء الطبقة السياسية في العراق، ولم يعد مستغرَباً تشخيص التناقض والتحوّل مِن موقفِ التبني إلى الرفض بشأن قضيةٍ واحدة! فعندما يكونون فائزين بالانتخابات يرفضون الطعنَ بنزاهتها وادعاءات التزوير، ولكن عندما يخسرون لا يبتكرون طعناً ولا تهمةً إلا ويتم توظيفها في الطعن بالانتخابات.

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