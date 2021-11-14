ريال مدريد يفكر بالاستغناء عن 8 من لاعبيه

2021/11/14 | 03:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيستعد ريال مدريد لفتح باب الرحيل أمام عدد من لاعبيه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بحسب تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت.وخرج أكثر من لاعب في صفوف الميرنجي من حسابات المدير الفني كارلو أنشيلوتي، مما يصعب من فرص بقائهم.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يمانع في رحيل 8 من لاعبي الفريق غير الأساسيين.وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل وإيدين هازارد هما أبرز المرشحين للرحيل.وينتهي عقد بيل في ختام الموسم الجاري، ولا توجد نية للإبقاء عليه، خاصة مع راتبه الضخم، أما بالنسبة لهازارد، فسيكون استمراره مرهونا باستعادة مستواه قبل يناير/كانون الثاني المقبل. وأضافت الصحيفة أن الإسباني إيسكو ألاركون بين المرشحين للرحيل، إذ ينتهي عقده بختام الموسم الجاري، وسط اهتمام بخدماته من جانب يوفنتوس.كما ذكرت اسم المدافع ناتشو فيرنانديز ضمن القائمة نفسها، لا سيما أنه يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي.وينطبق الأمر نفسه على الرباعي لوكا يوفيتش وماريانو دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو، الذين خرجوا تماما من حسابات أنشيلوتي، وأصبحت فرص مشاركتهم صعبة للغاية.

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