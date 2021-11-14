الجيل القادم من القراصنة

2021/11/14 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الحزب الشيوعي على إضفاء طابع "المهنية" على القرصنة عبر اعتماد التجسس كإجراء حكومي يعتمد على خريجي الجامعات المتخصصة وقط العلاقات مع "المجرمين" في هذا المجال.

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