"أعلى المستويات في الدولة" تعمل في قضية إسرائيليين صوّرا منزل إردوغان

2021/11/14 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، السبت، أنه تحدث مع ذوي معتقلين إسرائيليين وجهت لهما محكمة تركية تهمة "التجسس" بعد أن التقطا صورة لمنزل الرئيس التركي في المدينة.

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