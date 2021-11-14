واشنطن توجه تحذيرا للصين قبل ساعات من قمة بايدن وشي الافتراضية

2021/11/14 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الولايات المتحدة، السبت، تحذيرا إلى الصين بشأن تايوان، قبل ساعات من قمة افتراضية مقررة، الاثنين، بين الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والصيني، شي جينبينغ.

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