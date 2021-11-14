كيف نجح الأردن في التعامل مع التحديات التي فشل أمامها لبنان: المسألة الفلسطينية 

2021/11/14 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل احتلال فلسطين تحدياً للبلدين الصغيرين، الأردن ولبنان، لاستقبالهما مئات آلاف اللاجئين نتيجة الاحتلال الصهيوني.

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