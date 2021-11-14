2021/11/14 | 07:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعسحبت السلطات الكوبيّة اعتمادات خمسة صحافيّين يعملون لحساب وكالة الأنباء الإسبانيّة "إيفي" في هافانا، وفق ما أعلن مسؤول في الوكالة، وذلك قبل ساعات من تحرّك للمعارضة الكوبيّة. وقال أتاهوالبا أميريس، مدير التحرير في مكتب وكالة الأنباء الإسبانيّة الذي يضمّ ثلاثة محرّرين ومصوّر ومصوّر فيديو، "استدعونا على وجه السّرعة" و"طلبوا إعادة اعتماداتنا".وأضاف "عندما سألناهم عن أسبابهم، تذرّعوا بالأنظمة (المطبّقة) على الصحافة الأجنبيّة"، من دون أن يتمّ تحديد السبب الدقيق لهذا القرار الذي يمنعهم من ممارسة الصحافة في الجزيرة.وتابع "سألنا إذا كان الأمر موقتا أم دائما، فأخبرونا بأنّهم لن يُجيبونا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنّها المرّة الأولى التي يُعاقَب فيها فريق كامل من وسائل الإعلام الأجنبيّة في كوبا.يأتي هذا الإجراء عشيّة خطوة فرديّة للمعارض يونيور غارسيا الذي يعتزم السَير الأحد، حاملًا وردة، في أحد شوارع هافانا، رغم تحذيره من أنّ الشرطة ستعتقله. كما دعت المعارضة الكوبيّة إلى تظاهرة الاثنين حظّرتها أيضًا السلطات الشيوعيّة، تهدف إلى المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين بعد أربعة أشهر على تظاهرات 11 تموز/يوليو التاريخيّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوبا تسحب اعتماد فريق وكالة الأنباء الإسبانية قبل ساعات من تحرك للمعارضة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوبا تسحب اعتماد فريق وكالة الأنباء الإسبانية قبل ساعات من تحرك للمعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).