هكذا ستنتهي جائحة فيروس كورونا بحسب خبراء

2021/11/14 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المستبعد جداً أن يختفي فيروس كورونا تمامًا في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، ولكن سيأتي وقت يصبح فيه معدل انتقال الفيروس منخفضًا جدًا لدرجة أنه لا يمثل تهديدًا للسكان.إليكم ما قد تبدو عليه نهاية جائحة فيروس كورونا، وفقًا لخبراء الصحة

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