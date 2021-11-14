روسيا : باشرنا تزويد الهند بمنظومات صواريخ

2021/11/14 | 07:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن المركز الروسي للتعاون العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي "إس-400".وقال مدير المركز دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد".وقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المجمعات بعد الصين وتركيا.وتعد منظومات "إس-400" للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف الفرط صوتية.المصدر: نوفوستي

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