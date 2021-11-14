تبحث عن فرصة عمل لكن دون جدوى؟ اكتشف كيف يمكنك أن تجد وظيفة

2021/11/14 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تبحث عن وظيفة وترسل العديد من الطلبات من دون أن تتلقى أي رد قد تبدأ في الشعور وكأنك وحدك.لكن يقول خبير توظيف إن سبب عدم حصولك على رد قد يكون لأن بحثك عن وظيفة "مزدحم للغاية".

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