2021/11/14 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت الولايات المتحدة السبت تحذيرا إلى الصين بشأن تايوان، قبل ساعات من قمة افتراضيّة مقررة الاثنين بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تحذر بكين من مواصلة الضغط على تايوان المركز الخبري الوطني.

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