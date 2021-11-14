صحيفة: بيلاروسيا استدرجت المهاجرين ونقلتهم إلى الحدود مع

2021/11/14 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا متوترا فيما يبدو أن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين إلى من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، بحسب ما نشرت صحف أميركية.

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