بريطانيا تدعو روسيا للضغط على البيلاروسية لإنهاء أزمة المهاجرين

2021/11/14 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إنه يتعين على روسيا الضغط على السلطات البيلاروسية من أجل وضع حد لأزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.وقالت تروس في مقال نشرته صحيفة “صنداي […]

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