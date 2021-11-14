مستشار حكومي يرجح استمرار الارتفاع بأسعار النفط خلال العامين المقبلين

2021/11/14 | 08:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مظهر محمد صالح مستشار رئـيـس حكومة تصريف الأعمال، الأحد، استمرار ارتفاع اسعار النفط عالميا خلال العامين المقبلين.

وقال صالح في تصريح تابعه NRT عربية، (14 تشرين الاثني 2021)، إن "أسعار النفط ستستمر بالارتفاع طيلة عامي 2022 و2023"، عازيا ذلك الى "رد الفعل بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي الذي تسببت به جائحة كورونا" .

وأضاف، أن "انفتاح الاقتصاد واستعادة عافيته، سيؤديان الى ارتفاع استهلاك الطاقة، عن تحوطاتها فضلا عن مخزوناتها الجديدة".

واوضح صالح، أن "هناك استثمارات سحبت، مما يؤدي الى بقاء الطلب على النفط والغاز"، مبينا انها "قـد تتجاوز 100 دولار للبرميل".

من جانب اخر، بين، إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين، على وفق توقيتات مرسومة"، لافتا إلى أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور" .

واشار صالح، الى أن "العراق في تعاف وسيعيش حتما في العام 2022 المقبل من دون ضائقة مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا"، مبينا أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط وحدها فقط، ستدر إيرادا سنويا مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي، إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا".

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