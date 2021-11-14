2021/11/14 | 08:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار رئيس الحكومة: أسعار النفط ستستمر بالارتفاع خلال العامين المقبلين

رجــح مظهر محمد صـالـح مـسـتـشـار رئـيـس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأحد، اسـتـمـرار ارتـفـاع اسـعـار النفط عالمياً خلال العامين المقبلين.

وقال صــالــح، إن “أســعــار الـنـفـط ستستمر بـالارتـفـاع طيلة عـامـي 2022 و2023″، عازياً ذلـك الـى “رد الفعل بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي الذي تسببت به جائحة كورونا” .

وأضــــــــاف، أن “انـــفـــتـــاح الاقــتــصــاد واستعادة عافيته، سيؤديان الى ارتفاع استهلاك الطاقة، عن تحوطاتها فضلا عن مخزوناتها الجديدة”.

وبـين أن “هناك استثمارات سحبت، مما يؤدي الى بقاء الطلب على النفط والغاز”، موضحاً انها “قـد تـتـجـاوز 100 دولار للبرميل”.

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