"لن نعيش إلا إذا حققنا وعودنا".. ملخص لأبرز "إنجازات" اتفاقية غلاسكو للمناخ

2021/11/14 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مفاوضات لمدة أسبوعين، توصلت نحو 200 دولة إلى اتفاقية غلاسكو للمناخ، السبت، وأعلنت بريطانيا التي استضافت المحادثات، أن الاتفاق يعزز الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

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