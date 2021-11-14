2021/11/14 | 09:30 - المصدر: عين العراق

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الأحد 14 نوفمبر 2021 | 09:20 صباحاً

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الإطار التنسيقي ينفي انسحاب تيار الحكمة

نفى أمين الإطار التنسيقي عباس العامري انسحاب تيار الحكمة من الإطار .

وقال العامري لوسائل اعلام محلية " انه لا صحة لانسحاب تيار الحكمة من الاطار التنسيقي وكل ما ينشر عن هذا الامر لا صحة له".

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