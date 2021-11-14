مصر تتسلم من دبي متهما أستراليا قتل صديقته وأحرق شقتها

2021/11/14 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في مصر، الأحد، أنها تسلمت من السلطات الإماراتية متهما مصريا، يحمل الجنسية الأسترالية، بارتكاب جريمة قتل داخل وحدة سكنية في ضاحية حلوان بالعاصمة القاهرة، وإشعال النيران بها.

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