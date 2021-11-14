2021/11/14 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجــح المـسـتـشـار الاقتصادي والمالي لرئـيـس الـــوزراء مظهر محمد صـالـح، اسـتـمـرار ارتـفـاع اسـعـار النفط عالمياً خلال العامين المقبلين.وقال صالح، إن “أســعــار الـنـفـط ستستمر بـالارتـفـاع طيلة عـامـي 2022 و2023، عازياً ذلـك الـى رد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتوقع سعر النفط عند 100 دولار المركز الخبري الوطني.

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