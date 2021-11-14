2021/11/14 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، عن أملها بأن تصدر الهيئة القضائية بتّها بالطعون خلال هذا الأسبوع.وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: الهيئة القضائية ستكمل البت بالطعون الاسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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