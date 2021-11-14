2021/11/14 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، انخفاضاً ملحوظاً بصادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 51 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع ملحوظ في صادرات العراق النفطية لأميركا المركز الخبري الوطني.

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