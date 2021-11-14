مفهوم الحوار - زهير الخويلدي

2021/11/14 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي قد لا يكون من السهل الخروج من المونولوجات الخاصة بنا، لذا فليس من العبث التساؤل: ما هو الحوار؟ هل هو تبادل الأفكار ببساطة عن طريق الدفاع عن وجهة نظرك دون محاولة فهم وجهة نظر الآخر؟ لا أستطيع أن أفهم ما يقوله الآخر إلا إذا استرجعت في نفسي ما يقوله، لكن في التحليل النهائي، أنا دائمًا من يعطي معنى لما يقال، والذي يبدو أنه يعني أنه في نهاية اليوم، بعد كل شيء، أنا أسمع صوتي فقط، وليس صوت الآخر.



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